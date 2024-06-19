Одну из фигуранток дела о массовом отравлении людей отправили под домашний арест

Замоскворецкий районный суд Москвы отправил обвиняемую по делу о массовом отравлении людей Елену Машкову под домашний арест. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции России.

Машкова — руководитель отдела качества компании «Локалкитчен». По версии следствия, салаты, распространяемые этой фирмой, стали причиной массового заражения ботулизмом людей в Москве и других городах России.

Машкову обвиняют по уголовной статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». По решению суда она отправится под домашний арест на один месяц и 28 суток — до 15 августа 2024 года. Приставы освободили обвиняемую из-под стражи в зале заседаний.

Сторона обвинения просила суд избрать обвиняемым меру пресечения в виде заключения под стражу. По словам прокуроров, фигуранты дела перед задержанием пытались уничтожить улики, а повара Карима Норматова задержали в аэропорту «Жуковский», откуда он хотел улететь в Таджикистан.