Синоптик Паршина отметила, что выпавший в Московском регионе снег будет сразу таять

Выпадающий в Москве и Подмосковье снег пока не образует устойчивого покрова и быстро тает из-за теплой и влажной почвы. Об этом Zvezdanews сообщила научный сотрудник Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее прогнозу, 5 ноября в регионе ожидаются мокрый снег и дождь, а образовавшийся утром невысокий снежный покров растает в течение дня. 6 ноября осадки продолжатся, на дорогах местами появится гололедица, а температура составит от нуля до трех градусов тепла.

К 7 ноября в столице ночью похолодает до −1…−3 градусов, а в области — до шести градусов мороза. Дневная температура будет колебаться около нуля градусов, осадков не ожидается. В последующие дни начнется постепенное потепление, поэтому новый снег также будет сразу таять. Метеоролог напомнила, что в прошлом году устойчивый снежный покров лег только в середине декабря.