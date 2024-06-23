«Севастополь скорбит». Развожаев объявил 24 июня днем траура

Понедельник, 24 июня, в Севастополе объявили днем траура в связи с террористическим обстрелом города со стороны ВСУ американскими ракетами ATACMS. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

«В Севастополе будут отменены все культурные, спортивные и другие массовые мероприятия. На телевидении и радио не будут выходить развлекательные программы», — указал он.

В знак траура на государственных и муниципальных учреждениях приспустят государственные флаги.

«Севастополь скорбит», — подчеркнул губернатор.

По последним данным, жертвами обстрела города стали трое, двоим из них не было 18 лет. Ранения и травмы получили 124 человека. Среди пострадавших есть 27 детей, пятеро находятся в тяжелом состоянии, заявляла ранее омбудсмен Мария Львова-Белова.

После атаки на Севастополь СК возбудил дело о теракте. В Минобороны заявили, что ответственность за случившееся лежит в том числе на США, потому что координаты на цели для оперативно-тактических ракет ATACMS задают американские специалисты.