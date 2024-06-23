Названо точное число раненных при ударе ВСУ по Севастополю
Минздрав: ранения при обстреле ВСУ Севастополя получили 124 человека
Ранения и травмы различной степени тяжести при обстреле Севастополя со стороны Украины получили 124 человека, в том числе 27 детей. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Он добавил, что эвакуация раненых в больницы еще продолжается. На помощь врачам Севастополя направили специалистов из других регионов.
«По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», — заявил Кузнецов.
Украинские боевики запустили ракеты по Севастополю в воскресенье, 23 июня. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что после перехвата снарядов дежурными системами противовоздушной обороны осколки упали в курортной зоне города. От полученных травм погибли двое детей и один взрослый.
В Минобороны уточнили, что для удара по городу украинские военные использовали дальнобойные ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре снаряда перехватили системы ПВО. Одна отклонилась от курса и взорвалась над городом.