Названо точное число раненных при ударе ВСУ по Севастополю

Минздрав: ранения при обстреле ВСУ Севастополя получили 124 человека

Фото: Пресс-служба Минобороны

Ранения и травмы различной степени тяжести при обстреле Севастополя со стороны Украины получили 124 человека, в том числе 27 детей. Об этом в комментарии РИА «Новости» заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

Он добавил, что эвакуация раненых в больницы еще продолжается. На помощь врачам Севастополя направили специалистов из других регионов.

«По оперативным данным, в результате обстрела украинскими националистами Севастополя ранения и травмы различной степени тяжести получили 124 человека, в том числе 27 детей», — заявил Кузнецов.

Украинские боевики запустили ракеты по Севастополю в воскресенье, 23 июня. Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что после перехвата снарядов дежурными системами противовоздушной обороны осколки упали в курортной зоне города. От полученных травм погибли двое детей и один взрослый.

В Минобороны уточнили, что для удара по городу украинские военные использовали дальнобойные ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями. Четыре снаряда перехватили системы ПВО. Одна отклонилась от курса и взорвалась над городом.

Сарик Андреасян, не вари! Прекратить пачкать классику!

Духов день — праздник по понедельникам. Как встретить последнюю неделю перед постом

Приравнять к террористам и лишить прав. В Госдуме захотели жестче наказывать пьяных водителей

Ежегодную спартакиаду «Комус» провели в Лужниках

МММ на новый лад. За что украинки продают жизни своих мужчин

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте