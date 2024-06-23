Ответственность за ракетный удар по Севастополю возложили на США
Минобороны заявило о вине США в ракетном ударе по Севастополю
Координаты на цели для оперативно-тактических ракет ATACMS задают американские специалисты. Поэтому ответственность за удар по мирным жителям Севастополя лежит на США, заявила пресс-служба Минобороны России.
В ведомстве добавили, что именно американские власти предоставили украинским боевикам этот тип оружия.
«Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен», — подчеркнули в Минобороны.
В пресс-службе добавили, что подобные действия не останутся без ответа.
Удар ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями украинские боевики нанесли днем в воскресенье, 23 июня. По данным Минобороны, средства ПВО перехватили четыре снаряда. Еще одна ракета отклонилась от курса и взорвалась над городом.
Разлетевшееся осколки упали в курортной зоне. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что от полученных ранений погибли двое детей и один взрослый.
По данным Минздрава России, всего травмы и ранения различной степени тяжести получили 124 человека, включая 27 детей. Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова уточнила, что пятеро несовершеннолетних находятся в тяжелом состоянии.