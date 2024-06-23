Ответственность за ракетный удар по Севастополю возложили на США

Минобороны заявило о вине США в ракетном ударе по Севастополю

Координаты на цели для оперативно-тактических ракет ATACMS задают американские специалисты. Поэтому ответственность за удар по мирным жителям Севастополя лежит на США, заявила пресс-служба Минобороны России.

В ведомстве добавили, что именно американские власти предоставили украинским боевикам этот тип оружия.

«Ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя несет прежде всего Вашингтон, поставивший данное оружие на Украину, а также киевский режим, с территории которого этот удар был нанесен», — подчеркнули в Минобороны.

В пресс-службе добавили, что подобные действия не останутся без ответа.