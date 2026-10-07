Юрист Южалин объяснил, как оплачивают больничный при увольнении

Работник вправе открыть больничный в день увольнения или в течение 30 дней после него. Размер пособия зависит от даты оформления листка нетрудоспособности, рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин, сообщает RT .

Южалин пояснил, что больничный, открытый в день увольнения или раньше, оплачивают по тем же правилам, что и для действующего сотрудника.

Если бывший работник оформил листок нетрудоспособности в течение 30 дней после увольнения, пособие составит 60% среднего заработка независимо от страхового стажа. Выплату назначают только при болезни или травме самого бывшего сотрудника.

Эксперт также предупредил, что больничный, открытый в день увольнения, может помешать работодателю расторгнуть трудовой договор по своей инициативе — например, при сокращении. В таком случае работодателю придется дождаться выхода сотрудника с больничного и лишь затем оформить увольнение.