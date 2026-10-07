360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Юрист Южалин объяснил, как оплачивают больничный при увольнении

    Работник вправе открыть больничный в день увольнения или в течение 30 дней после него. Размер пособия зависит от даты оформления листка нетрудоспособности, рассказал руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин, сообщает RT.

    Южалин пояснил, что больничный, открытый в день увольнения или раньше, оплачивают по тем же правилам, что и для действующего сотрудника.

    Если бывший работник оформил листок нетрудоспособности в течение 30 дней после увольнения, пособие составит 60% среднего заработка независимо от страхового стажа. Выплату назначают только при болезни или травме самого бывшего сотрудника.

    Эксперт также предупредил, что больничный, открытый в день увольнения, может помешать работодателю расторгнуть трудовой договор по своей инициативе — например, при сокращении. В таком случае работодателю придется дождаться выхода сотрудника с больничного и лишь затем оформить увольнение.

    Читайте также

    Григоренко анонсировал индивидуальную настройку «Госуслуг» для каждого

    Фейк: без прививки от гриппа детей лишат медпомощи в поликлиниках

    Мошенники начали активнее изучать соцсети и привычки своих жертв

    Технолог Львович объяснила, почему хлеб стал быстро плесневеть

    Ученый сделал предположение о геомагнитной обстановке в октябре

    Выплату педагогам ко Дню учителя предложили ввести в России

    Проценты по программе «Семейная ипотека» привяжут к количеству детей

    Обезьяна Чапа из Московского зоопарка стала амбассадором телеканала 360.ru

    Затишье на Солнце сменится вспышками? Расписание магнитных бурь на октябрь

    Стало известно, сколько россиян установили самозапрет на оформление новых сим-карт

    Дачникам рассказали, как и когда сажать тюльпаны

    D. u. M. Sheldon/blickwinkel

    Правила продажи сигарет в России изменились