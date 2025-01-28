От стримов с Некоглаем до бунта в Сочи. Кто такой Иван Золо?

Самый настоящий подростковый бунт случился в Сочи 26 января из-за отмены концерта Ивана Золо. Зрители требовали вернуть деньги и пинали двери ТЦ «Мелодия». Два десятка недовольных в итоге оказались в полиции. На шоу в Кемерове несколькими днями ранее поклонники кидались трусами и так толкались, что дело дошло до кровопролития. После этого на тиктокера пообещала пожаловаться в Генпрокуратуру Екатерина Мизулина.

Чем занимается Иван Золо Настоящее имя блогера — Иван Золочевский. Родился 29 июля 2004 года в Подмосковье. Братьев и сестер у него нет, и все свое внимание родители уделяли только ему: требовали хорошей успеваемости в школе и запрещали прогулы. Контролировать хотели и внешний вид Ивана. По крайней мере, взять и сбрить усы он не мог. Как не мог купить себе фастфуд или лимонад — на них, как и на прогуле занятий, лежало табу. Хотя, судя по тому, что тиктокера часто ловили на плохом знании школьной программы, запреты и высокие требования результатов не принесли.

Фото: стоп-кадр видео youtube

Но Золо это, вероятно, никак не беспокоит, потому что контент в TikTok можно пилить и без знаний. Аккаунт в этой соцсети Иван завел в 2020-м и стал постить главным образом караоке-дуэты, танцы, приколы, ответы на вопросы и тому подобные ролики. Стримы Золо и Некоглая Все это хорошо залетало, но широкую популярность ему принесли все же не тиктоки, а стримы с одиозным блогером Некоглаем (настоящее имя — Николай Лебедев) — тем самым, которого депортировали из России летом 2022 года.

Блогеры провели несколько общих стримов на Twitch, на которых Некоглай по большей части издевался над необразованностью Ивана, его внешностью, картавостью и так далее. Золо ему подыгрывал, изображая простачка. Один из таких эфиров посмотрели почти 540 тысяч человек.

Фото: Соцсети Некоглая

Отцу блогера Сергею Золочевскому, впрочем, вся эта деятельность не нравилась. Мужчина считал, что Некоглай наживается на его сыне, издевается и выставляет на посмешище. В конце концов, по его словам, именно он запретил Ивану вести стримы с Лебедевым.

Почему Иван Золо так выглядит В 2022 году Золочевский-старший вместе с Иваном побывал в эфире «Тамаев шоу» и высказался о нападках хейтеров по поводу внешнего вида сына и его манеры речи. Мужчина заверил, что с умственными способностями у Золо все в порядке, расстройств аутистического спектра у него тоже нет. Вместе с тем в детстве у мальчика были определенные проблемы со здоровьем, потребовалось даже провести две операции на веке. Но что именно произошло с Иваном, Сергей не раскрыл.

Фото: стоп-кадр видео youtube

Как хейтеры Золо «заминировали» метро в Питере и Нижнем Новгороде В 2021-м Золочевский угодил в скандал после сообщения о минировании станций метро в Петербурге и Нижнем Новгороде. Письмо об этом от его имени пришло тогда на почту МЧС. «Здравствуйте, я популярный тиктокер Иван Золочевский. Я решил проверить способности правоохранительных органов нашей страны. Заложил взрывчатку на всех станциях метро Санкт-Петербурга и Нижнего Новгорода. Ваша цель — найти ее и обезвредить», — говорилось в послании.

Фото: РИА «Новости»

Никакой взрывчатки при проверке не нашли, а сам Золо позже заверил, что письмо спасателям не отправлял, все происходящее — просто идиотский пранк. «Злоумышленники меня подставляют. Маме звонят, говорят, что я где-то там заминировал школу, но на самом деле я этого не делал, а вчера в Ленинграде это произошло, хотя меня вообще там нет. Мы пошли в полицию, написали заявление, не помню, что дальше было, я думаю, это какие-то завистники», — жаловался Иван в беседе с Shot. Из-за этого, по словам тиктокера, он не может выходить из дома и снимать разные коллаборации, хотя получает подобные приглашения. В ответ на вопрос, как это может ударить по его блогу, Золо предположил, что после подобных пранков родители могут совсем запретить ему заниматься тем, что ему нравится. «Ну, мама запретит мне. Она уже хочет», — посетовал молодой человек.

Фото: Иван Золочевский/«Вконтакте»

В середине декабря 2022 года Золо снова попал в новости, но уже не из-за лжеминирования, а из-за сообщений о том, что он выстрелил в отца из пистолета «Оса». В полицию о стрельбе заявил молодой человек, представившийся его именем. Свой поступок он объяснил тем, что тот заставлял его скачивать тиктоки. Терпеть это не было никаких сил, и в ход пошел травмат.

Когда на указанный адрес прибыли полицейские, оказалось, что никакого Ивана и его отца там нет, зато есть бабушка. Пожилая женщина сообщила правоохранителям, что где ее внук, она не знает, а с ее сыном (Золочевским-старшим) все в порядке, никто в него не стрелял, и он поехал спокойно на работу.

Фото: РИА «Новости»

Затем наряд связался с матерью Золо, которая заверила, что «Ванечка спит дома». Отца тиктокера тем не менее пригласили в отдел для объяснений.

Отмены концертов Ивана Золо В 2023-м Золо рассказывал подписчикам, что учится в колледже, продолжает заниматься TikTok и музыкой. Вставать приходится в 06:30, чтобы к 07:00 успеть на электричку. «С 9.00 и до 14.00 у меня колледж, с 16.00 до 18.00 — тренировка, в 20.00 записываю свои видосы. Но этот график может быть и легким, он не всегда тяжелый», — добавил он. Также Иван рассказывал, что хотел бы записать фиты с Александром Пушным, Катей Адушкиной, Катей Голышевой, Султаном Лагучевым и VAVAN. Удалось ли осуществить эти творческие планы, история умалчивает.

Фото: Иван Золочевский/«Вконтакте»

В 2025-м Золо отправился в большой концертный тур. Первым в списке из 12 городов был Томск, а последним — Череповец. Но проходят гастроли пока не суперудачно. В Кемерове дело дошло даже до кровопролития из-за лопнувшей в давке стеклянной двери. Сцену, как писало местное издание ngs42.ru, закидали грязными трусами и презервативами, а подростки хором орали матом.

На случившееся отреагировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Концерт Золо она назвала очередной безответственной вечеринкой, на которую билетов продали больше, чем было мест в зале.

Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press / Global Look Press

«В итоге случилась давка, разбилась стеклянная дверь, на стекло упали подростки, которые получили травмы. Как пишут, на концерт пришли люди с электрошокерами и заточками, некоторые кидались банками с энергетиками», — возмутилась Мизулина.

Сколько еще детей должно пострадать в разных городах, чтобы на бардак с организацией подобных вечеринок обратили внимание чиновники? Екатерина Мизулина

Спустя несколько дней шоу Золо из-за сообщения о минировании отменили в Севастополе. А на следующий день лжеминеры сорвали его концерт в Сочи.

Там блогер должен был выступить ТЦ «Мелодия». О том, что все накрылось медным тазом, зрители узнали всего за час до начала. Золо записал кружок и попросил «все вопросы касаемо билетов задавать организаторам и возвращать билеты через площадки, на которых их приобретали».

Поклонникам все это максимально не понравилось, и они начали бурно выражать недовольство. По большому счету происходящее возле «Мелодии» можно было сравнить с самым настоящим бунтом. На место вызвали полицию и Росгвардию. В отдел в итоге отвезли 20 особо буйных фанатов.

Фото: РИА «Новости»

Мизулина против Золо После этого Екатерина Мизулина опубликовала в своем канале анонимное обращение, автор которого призвал ее обратить внимание на Золочевского.

«На всех мероприятиях, где он выступает, всегда происходит полный треш. Человек не совсем отдает себе отчет в том, что делает. Организацией, по всей видимости, занимаются другие люди <…> а он, вероятно, никак не может проконтролировать исполнение всех требований безопасности. И вообще, судя по всему, имеет слабое отношение к тому, что он делает», — заметил автор письма.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Глава Лиги безопасного интернета в ответ согласилась, что на концертах этого треш-блогера действительно постоянно происходят какие-то неприятные ситуации. «Да и контент, распространяемый блогером, мягко говоря, сомнительный. Обратимся в Генеральную прокуратуру», — пообещала она.