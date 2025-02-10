Концерт рок-музыканта отменили из-за огромного «жирберга»

Концерт рок-музыканта Брайана Адамса отменили из-за проблем с канализацией в австралийском городе Петра. Об этом сообщило издание The Guardian .

Музыкант должен был выступить на стадионе RAC Arena вечером в воскресенье, 9 февраля. При этом ранее на улице Веллингтон-стрит, где расположена площадка, возникли проблемы с водоснабжением. Компания Perth Water Corporation фактически сорвала концерт, так как не смогла своевременно их устранить.

Городская канализация оказалась забита огромным «жирбергом», состоящим из застывших сгустков жира, влажных салфеток и других неразлагающихся предметов, которые люди спускают в унитаз.

Сточные воды из-за засора стали выливаться на улицы. Местные власти вмешались в ситуацию, отменив выступление Адамса и испугавшись, что такая же ситуация возникнет и в туалетах арены.

Компания Frontier Touring уже известила зрителей, что им вернут деньги за билеты в полном объеме.

Поклонники Адамса теперь возмущаются в соцсетях, что они три часа ждали начала концерта, но их никто не предупредил об его отмене.

Ранее в Сочи отменили концерт блогера Ивана Золо из-за лжеминирования.