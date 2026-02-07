Концерт Ивана Золо в Севастополе запретили

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев запретил концерт блогера и стримера Ивана Золо. Решение приняли из-за вопросов нравственности и безопасности.

«Уважаемые севастопольцы! Принял решение запретить концерт Ивана Золо в нашем городе. Мотивы такого решения просты и понятны: нравственный аспект и вопросы безопасности», — написал губернатор в канале MAX.

Он подчеркнул, что организаторы и исполнители должны осознавать влияние своих действий на общество. Время диктует необходимость ответственности за контент, который распространяется среди широкой аудитории. Безопасность каждого человека важнее любого шоу.

В 2025-м Золо отправился в большой концертный тур. Однако выступления трэш-стримера стали отменять, в том числе из-за жалоб родителей подростков. Они заявили, что тексты певца неприемлемы.