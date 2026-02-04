Концерт треш-стримера Ивана Золо в Череповце отменили после жалоб родителей
В Череповце 16 мая отменили выступление треш-стримера и музыканта Ивана Золо. Родители местных подростков попросили об этом мэра Романа Маслова.
«Сегодня в комментариях ко мне обратились обеспокоенные родители в связи с планируемым концертом исполнителя Ивана Золо», — написал он в своем телеграм-канале.
Взрослые посчитали, что тексты певца содержат неприемлемые идеи и не приносят пользы молодежи.
Мэр Череповца подчеркнул, что власти заботятся о моральном здоровье молодежи, поэтому важно проводить культурные мероприятия, которые будут безопасными и отражать ценности общества.
«По итогам оперативного взаимодействия с руководством заведения принято решение об отмене концерта данного артиста в Череповце», — написал он.
Маслов поблагодарил родителей за обратную связь. Он добавил, что их мнение важно для формирования культурной политики города.
Ранее президент Владимир Путин подписал закон, запрещающий в России треш-стримы. Документ определил треш-стрим как информацию, оскорбляющую человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающую неуважение к обществу, содержащую изображения противоправных действий и распространяемую из низменных побуждений.