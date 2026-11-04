Сегодня 22:39 Секрет зимнего уюта. Как сделать новогодний декор из шишек Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru Эксклюзив

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Украсить дом к Новому году можно без сложных материалов и специальных навыков. Достаточно просто отправиться на прогулку, набрать сосновых шишек и создать из них декор своими руками. О том, какие шишки подойдут для праздничного оформления — в материале 360.ru.

Когда собирать шишки Сосновые шишки часто используют для зимних украшений — от простых поделок до выразительных интерьерных деталей. Главное — выбрать подходящие: их зрелость подскажут раскрытые чешуйки. «Шишки можно собирать тогда, когда они оказались на земле. Как правило, к этому времени они уже зрелые, сухие и вполне себе готовы для сбора», — рассказала 360.ru флорист-декоратор Ирина Бондаренко. Состояние шишки зависит и от влажности воздуха. Когда он становится суше, ее чешуйки раскрываются. Еще быстрее они могут разойтись дома — в помещении обычно тепло и сухо. Это может сыграть и злую шутку, особенно если использовать такой сырой материал для плотных поделок: при высыхании они потеряют свою форму.

Шишки — это как естественный гигрометр. Можно даже провести эксперимент: в ванную комнату положить шишку открытую, и она там закроется. Анна Бондаренко Флорист-декоратор

Как подготовить шишки Перед тем как использовать собранные шишки для украшений, им стоит дать высохнуть. По словам флориста-декоратора, обычно на это хватит одного дня. Если захочется ускорить сушку, можно положить шишки на батарею, а для самой быстрой просушки — воспользоваться духовкой, выставив минимальную температуру.

Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru

Обрабатывать шишки от плесени и насекомых, как правило, не требуется. Бондаренко отметила, что плесень в обычных домашних условиях не появляется: для нее нужна очень высокая влажность. А насекомые редко успевают поселиться в шишке. «Если мне нужно избавиться от насекомых и плесени народными средствами, то я использую солевой раствор, какой обычно применяют при обработке грибов. Этого достаточно», — поделилась декоратор. Она добавила, что насекомых в шишках можно легко заметить в первые часы после сбора. Поэтому, если находка сразу выглядит сухой и чистой, сложная обработка ей не понадобится.

Что можно сделать из шишек Сосновые шишки подойдут не только для комнатного декора. Их можно закрепить на венке и повесить его на улице: снег и дождь природному материалу не повредят. Важно лишь выбрать подходящую основу.

Фото: изображение сгенерировано ИИ/360.ru