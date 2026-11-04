Секрет зимнего уюта. Как сделать новогодний декор из шишек
Украсить дом к Новому году можно без сложных материалов и специальных навыков. Достаточно просто отправиться на прогулку, набрать сосновых шишек и создать из них декор своими руками. О том, какие шишки подойдут для праздничного оформления — в материале 360.ru.
Когда собирать шишки
Сосновые шишки часто используют для зимних украшений — от простых поделок до выразительных интерьерных деталей. Главное — выбрать подходящие: их зрелость подскажут раскрытые чешуйки.
«Шишки можно собирать тогда, когда они оказались на земле. Как правило, к этому времени они уже зрелые, сухие и вполне себе готовы для сбора», — рассказала 360.ru флорист-декоратор Ирина Бондаренко.
Состояние шишки зависит и от влажности воздуха. Когда он становится суше, ее чешуйки раскрываются. Еще быстрее они могут разойтись дома — в помещении обычно тепло и сухо. Это может сыграть и злую шутку, особенно если использовать такой сырой материал для плотных поделок: при высыхании они потеряют свою форму.
Шишки — это как естественный гигрометр. Можно даже провести эксперимент: в ванную комнату положить шишку открытую, и она там закроется.
Анна Бондаренко
Флорист-декоратор
Как подготовить шишки
Перед тем как использовать собранные шишки для украшений, им стоит дать высохнуть. По словам флориста-декоратора, обычно на это хватит одного дня. Если захочется ускорить сушку, можно положить шишки на батарею, а для самой быстрой просушки — воспользоваться духовкой, выставив минимальную температуру.
Обрабатывать шишки от плесени и насекомых, как правило, не требуется. Бондаренко отметила, что плесень в обычных домашних условиях не появляется: для нее нужна очень высокая влажность. А насекомые редко успевают поселиться в шишке.
«Если мне нужно избавиться от насекомых и плесени народными средствами, то я использую солевой раствор, какой обычно применяют при обработке грибов. Этого достаточно», — поделилась декоратор.
Она добавила, что насекомых в шишках можно легко заметить в первые часы после сбора. Поэтому, если находка сразу выглядит сухой и чистой, сложная обработка ей не понадобится.
Что можно сделать из шишек
Сосновые шишки подойдут не только для комнатного декора. Их можно закрепить на венке и повесить его на улице: снег и дождь природному материалу не повредят. Важно лишь выбрать подходящую основу.
«Если хочется сделать венок из шишек или использовать их в декоре уличного венка, то основу нужно взять не картонную, а, например, из сена или из березовых или любых других тонких веток», — посоветовала Бондаренко.
Так обычная прогулка по лесу может стать началом маленькой домашней традиции: собирать природные детали, придумывать им новое применение и понемногу добавлять в интерьер ощущение праздника. Ведь иногда для зимнего настроения достаточно нескольких шишек и капли фантазии.