Подростки могут официально устроиться на работу с 14 лет с письменного согласия одного из родителей или попечителя. Об условиях рассказала финансовый эксперт, гендиректор ООО «Финтеллект» Татьяна Волкова, сообщает Газета.ru .

Самостоятельно заключать трудовой договор по общему правилу можно с 16 лет. Школьникам разрешен только легкий и безопасный труд в свободное от учебы время. Перед трудоустройством обязателен медосмотр за счет работодателя.

На каникулах рабочий день в 14–15 лет не должен превышать четырех часов, в 15–16 лет — пяти, в 16–18 лет — семи. В учебном году для возраста 14–16 лет предел составляет 2,5 часа, для 16–18 лет — четыре часа.

Волкова посоветовала искать вакансии с официальным оформлением. Подросткам предлагают работать помощниками, курьерами, озеленителями, подсобными работниками и ассистентами. С 14 лет можно стать самозанятым, например, для заработка рисованием, фотографией или программированием.