Слух о новом транспортном налоге на электромобили в Москве оказался ложным

В Сети появилась информация, что владельцам электромобилей в Москве якобы массово начисляют незаконный транспортный налог, вопреки действующим льготам. Однако она оказалась ложной.

Фейк

Некоторые телеграм-каналы пишут, что владельцам электромобилей в Москве и области якобы начисляют транспортный налог, хотя они освобождены от него до конца 2029 года.

Авторы публикаций утверждают, что в октябре владельцам начали приходить уведомления на суммы от 15 до 30 тысяч рублей.

По имеющимся данным, ситуации разные. У одних слетает статус льготы, другим начисляют налог даже при наличии статуса.

Владельцам посоветовали обращаться в ФНС, поскольку по закону электромобили в Москве и Подмосковье освободили от налога до 31 декабря 2029-го.

Правда

ФНС 3 ноября официально опровергла информацию о массовом ошибочном начислении транспортного налога владельцам электромобилей.

В службе пояснили, что налоговые льготы предоставляют в соответствии с региональным законодательством, которое предусматривает определенные условия и ограничения.

Еще 6 октября 2026 года ФНС опубликовала подробные разъяснения об особенностях налогообложения электромобилей. Например, в Москве при наличии права на получение налоговых льгот по нескольким основаниям льготы предоставляют только по одному из них.

Если владелец нескольких автомобилей не подал соответствующее заявление, льготу автоматически применяют к транспортному средству с наибольшей исчисленной суммой налога. Начисление транспортного налога на электромобиль не всегда является ошибкой.

Кроме того, в налоговых уведомлениях, направленных автовладельцам осенью 2026 года, есть начисления за 2025 год. При этом уведомление может включать сведения о других транспортных средствах, находящихся в собственности налогоплательщика.

В публикациях также допустили неточность относительно сроков действия налоговых льгот. В Москве освобождение от транспортного налога для владельцев электромобилей продлили до конца 2029 года, тогда как в Московской области законом предусмотрен иной срок действия льготы — до 1 января 2027 года.

ФНС также разъяснила порядок действий при возникновении ошибочных начислений. Налоговые органы получают информацию о технических характеристиках автомобилей из ГИБДД.

Если автовладелец считает, что положенную ему льготу не учли, он может обратиться с заявлением о перерасчете налога через личный кабинет налогоплательщика, МФЦ или непосредственно в налоговый орган.

Аналогичную информацию о массовых ошибочных начислениях транспортного налога на электромобили распространяли еще в начале октября 2026 года. Тогда ее также опровергла ФНС.

Таким образом, информация, что владельцам электромобилей в Москве массово начисляют незаконный транспортный налог, вопреки действующим льготам, недостоверна.

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