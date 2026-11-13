Российские альпинисты перенесли подъем на вершину Эвереста из-за непогоды

Российские альпинисты, которые совершали спортивное восхождение на Эверест, отложили планы из-за плохих погодных условий. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-президент Федерации альпинизма России Александр Пятницин.

В октябре член альпинистского сообщества Сергей Сотников заявил журналистам, что группа российских альпинистов, совершавшая восхождение на Эверест, вернулась из-за недомогания, вызванного инфекцией дыхательных путей. Накануне, по данным Alpagama, стало известно, что они развернулись к палатке на высоте 5,6 тысячи метров.

«У группы Васильева был акклиматизационный выход, они не дошли до той точки, до которой должны. Но они хорошо акклиматизированы, никаких проблем ни с кем нет», — заявил он.

По словам Пятницина, погодные условия очень плохие. Альпинисты идут по тяжелому маршруту, по которому давно никто не проходил и у них нет дополнительного кислорода.

Как сообщил телеграм-канал Shot, альпинисты перенесли высотный кашель Кхумбу и угодили в снежную бурю.