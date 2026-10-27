Пятого погибшего нашли под завалами на заводе в Орле после обстрела ВСУ

Спасатели нашли под завалами тело последнего сотрудника завода, числившегося пропавшим без вести, это пятая жертва обстрела. Об этом сообщил губернатор Андрей Клычков в «Максе» .

«Семь человек еще находятся в областной больнице на стационарном лечении», — добавил глава региона.

Экстренные службы продолжают работать на месте происшествия, семьям погибших и пострадавших оказывают необходимую помощь и поддержку, добавил Клычков.

ВСУ обстреляли гражданский завод в Орле ракетами 23 октября. На территории предприятия находились 200 человек. Большинству удалось успешно эвакуироваться. Ранения различной степени тяжести получили 19 человек. Ранее власти сообщали о четырех погибших.