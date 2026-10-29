Биолог Кулач объяснила, почему нельзя мыть яйца перед хранением

Мытье яиц перед отправкой в холодильник сокращает срок их хранения. Вода смывает защитную пленку на скорлупе, пояснила доцент кафедры биологии, ветеринарно-санитарной экспертизы и биобезопасности Университета РОСБИОТЕХ Полина Кулач, сообщает RT .

На свежих яйцах есть тонкая органическая пленка — кутикула. Она закупоривает поры скорлупы, препятствует проникновению бактерий, в том числе сальмонеллы, и удерживает влагу.

По словам Кулач, мытье разрушает этот барьер. Через открытые поры внутрь могут проникнуть вода, грязь и бактерии. Яйцо быстрее теряет влагу и углекислый газ, белок разжижается, а продукт портится.

Специалист посоветовала хранить яйца в холодильнике в том виде, в котором их принесли из магазина. Лучше оставлять их в заводской картонной коробке: она защищает скорлупу от растрескивания и запахов других продуктов, например рыбы или лука.

Кулач рекомендовала мыть яйца непосредственно перед приготовлением. Вода должна быть чуть теплее самого яйца, чтобы поры не втягивали бактерии внутрь. Для дополнительной безопасности можно использовать слабый раствор пищевой соды. После мытья яйцо нужно сразу разбить и приготовить, а не оставлять сырым в холодильнике.