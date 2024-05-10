Беглов принес соболезнования родным погибших в ДТП на Мойке | 360°

Общество 10 мая 2024, 19:48 Беглов принес соболезнования родным погибших в ДТП на Мойке Беглов принес соболезнования семьям погибших пассажиров утонувшего автобуса РИА «Новости»

Читать 360 в

Слова сочувствия и соболезнования родным и близким погибших пассажиров утонувшего в Мойке автобуса принес губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Его заявление опубликовала пресс-служба Смольного.

В своем заявлении глава города уточнил, что выживших пассажиров доставили в стационары больниц, где они получают все необходимое лечение.

Реклама

«Сегодня в результате тяжелого дорожно-транспортного происшествия с пассажирским автобусом погибли люди. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших», — сказал Беглов.

Отдельно губернатор Санкт-Петербурга поблагодарил горожан, которые бросились спасать попавших в беду людей. Также он отметил работу медиков скорой помощи, спасателей и ГИБДД, которые также приняли участие в спасательной операции.

По поручению Беглова расследованием всех обстоятельств аварии займется специальная комиссия.

Автобус с пассажирами упал в Мойку около Поцелуева моста, пробив ограду. По предварительным данным, водитель не справился с управлением. Ставшие свидетелями аварии прохожие бросились в воду, чтобы достать людей из салона.

Один из добровольных спасателей Шахбан Джабраилов в беседе с 360.ru заявил, что всего удалось достать трех или четырех человек до прибытия экстренных служб. Он подчеркнул, что не смог пройти мимо места происшествия и не оказать людям помощь.

По данным МЧС, в аварии погибли трое пассажиров автобуса. Еще шесть человек в крайне тяжелом и состоянии клинической смерти передали врачам. Следователи завели уголовное дело, в рамках которого задержали водителя автобуса.