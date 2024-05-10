Гибель трех человек после падения автобуса в Мойку официально подтвердили | 360°

10 мая 2024, 15:39
Гибель трех человек после падения автобуса в Мойку официально подтвердили
МЧС: при падении в реку Мойку погибли 3, еще 4 — в состоянии клинической смерти
В Санкт-Петербурге завершили спасательные работы на месте падения пассажирского автобуса в реку Мойку. В пресс-службе МЧС России подчеркнули, что погибли три человека.
Всего спасатели подняли из затонувшего транспортного средства девять человек.
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«Четверо — в состоянии клинической смерти. К сожалению, три человека скончались», — отметили в ведомстве.
Состояние еще двух пострадавших, по данным МЧС, медики оценивают как тяжелое. В настоящее время водолазы закрепляют стропы для извлечения автобуса из воды.
ЧП с пассажирским автобусом произошло рядом с Поцелуевым мостом. По предварительным данным, причиной аварии стала ошибка водителя. Сотрудники полиции задержали его и привезли в отдел.
У владеющей упавшим автобусом компании «Такси» обнаружили 23 штрафа на сумму 3,6 миллиона рублей по административным производствам.
Автобус упал в Мойку в Петербурге
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