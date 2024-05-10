Водителя утонувшего в Мойке автобуса задержали как подозреваемого | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 17:25 Водителя утонувшего в Мойке автобуса задержали как подозреваемого РИА «Новости»

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Сотрудники полиции задержала водителя утонувшего в Мойке автобуса в качестве подозреваемого. Об этом сообщили в главке МВД по Санкт-Петербурге и Ленобласти.

В ведомстве напомнили, что полиция возбудила дело после ЧП о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц (часть 5 статьи 264 УК РФ).

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Задержанному водителю 44 года. Его уже допросили. Расследование уголовного дела продолжается.

В МЧС ранее сообщили, что жертвами происшествия стали три человека. Четверо пострадавших, по информации ведомства, находятся в состоянии клинической смерти, еще двое — в тяжелом состоянии.

Еще до прибытия спасателей на место ЧП на помощь людям в автобусе бросились неравнодушные очевидцы. Депутат Госдумы Султан Хамзаев сообщил, что среди них были трое уроженцев Дагестана.