Уголовное дело завели после падения автобуса в Мойку в Петербурге | 360°

Важное 10 мая 2024, 14:35 Уголовное дело завели после падения автобуса в Мойку в Петербурге МВД: после падения автобуса в Мойку в Петербурге возбудили дело Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер / Telegram

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Уголовное дело возбудили после падения пассажирского автобуса в Мойку, которое произошло днем 10 мая. Водителя задержали и доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу.

«Сегодня около часа дня в полицию поступило сообщение о падении пассажирского автобуса с моста в реку Мойку в районе дома 69 по Большой Морской улице», — указали в ведомстве.

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По данным петербургского комитета по транспорту, водитель не справился с управлением, из-за чего автобус развернуло, он пробил ограду Поцелуева моста и упал в Мойку.

По предварительным данным, в момент ДТП в салоне находились 20 человек. К делу подключилась прокуратура Санкт-Петербурга. Надзорное ведомство проверит соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения.

Момент падения автобуса с моста запечатлели уличные камеры.