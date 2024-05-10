Причины падения автобуса в Мойке установит городская комиссия | 360°

Происшествия 10 мая 2024, 15:55 Причины падения автобуса в Мойке установит городская комиссия Комиссию по расследованию падения автобуса в Мойку создали в Петербурге РИА «Новости»

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Расследованием и установкой всех обстоятельств аварии с падением пассажирского автобуса в Мойку около Поцелуева моста займется специальная комиссия. Поручение о ее создании дал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В администрации подчеркнули, что глава города поручил комитету здравоохранения оказать всю необходимую помощь пострадавшим.

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Следующий по 262-му маршруту автобус при повороте с Большой Морской улицы на Поцелуев мост пробил ограду и упал в реку Мойку в пятницу, 10 мая.

Прибывшие на место сотрудники МЧС достали из салона ушедшего под воду транспортного средства девять человек. По оценке медиков, двое пострадавших оказались в тяжелом состоянии, у четырех человек наступила клиническая смерть. Трое пассажиров скончались на месте.

По предварительным данным, авария произошла из-за ошибки водителя, который не справился с управлением. Мужчину задержали сотрудники полиции и доставили в отдел. Следователи завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Компания — владелец утонувшего автобуса с 2022 года заплатила 23 штрафа на общую сумму в 3,6 миллиона рублей за грубые нарушения правил, предусмотренных лицензией на перевозку.