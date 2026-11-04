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    Каршеринги в Москве сменили резину в автомобилях на зимнюю

    Фото: РИА «Новости»

    Компании каршеринга заменили резину на машинах в Москве и полностью подготовили их к зиме. Об этом сообщили представители «Ситидрайва» и BelkaCar в беседе с РИА «Новости»..

    «Резину мы сменили на всех автомобилях, это всегда делается заранее. В Москве и Санкт-Петербурге парк „Ситидрайв“ переобут на зимнюю резину», — заявили собеседники агентства.

    Во вторник в Москве выпал первый снег. Как отметил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, в столичном регионе уже в ночь на 5 ноября может образоваться гололедица.

    В пресс-службе Дептранса Москвы рекомендовали автомобилистам выезжать на дороги только на зимней резине. В департаменте отметили, что ночью и утром температура может опускаться ниже нулевых значений.

    Ранее заместитель генерального директора ЕвроАвто Илья Плисов дал советы, как выбрать автомобильную резину.

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