Автоэксперт Воротников: использование дешевой незамерзайки может стать причиной положительного теста на алкоголь

Запрет метанола привел к росту цена на зимнюю стеклоомывающую жидкость. В результате активизировалось производство нелегальной незамерзайки, которую продают на улице. Об опасности использования некачественного продукта рассказал автоэксперт Антон Воротников в интервью «Ридусу».
По его словам, пары дешевой незамерзайки с высоким содержанием спирта скапливаются в воздушном фильтре и салоне машины. При проверке водителя на наличие алкоголя полицейские могут зафиксировать положительный результат.
В результате водителя могут отправить на медицинское освидетельствование, а это очень длительная процедура, объяснил специалист.
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