Кадыров заявил о ликвидации 200 военных ВСУ в ответ на атаку БПЛА по Грозному

Кадыров: в ответ на атаку по Грозному войска уничтожили 200 солдат ВСУ

Российские ВКС поразили из комплекса «Искандер» украинский объект в Харькове в ответ на атаку дронов по Грозному. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале .

По его словам, российские войска ликвидировали около 200 боевиков ВСУ. Кадыров уточнил, что после атаки дронов передал ВС России разведданные о местонахождении украинских военных.

«Сегодня же я передал оперативные данные, собранные нашими бойцами-разведчиками, о расположении большого количества укрофашистов. В результате уже в 12 часов дня ВКС России нанесли два удара „Искандером“ по одному из объектов в Харькове», — подчеркнул он.

В связи с ЧП глава Чечни сообщил, что в ответ на атаки по территории республики последуют «жесткие удары возмездия».

Три БПЛА атаковали Грозный 15 декабря. Системы противовоздушной обороны уничтожили два из них, а третий упал на территории ОМОН «АХМАТ-Грозный» Управления Росгвардии по Чечне. Из-за ЧП никто не пострадал.