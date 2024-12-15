Патриарх Кирилл призвал делиться богатством

Патриарх Кирилл назвал богатство божьим даром и призвал им делиться

Богатство — это божий дар, которым нужно делиться с другими людьми. Об этом сообщил патриарх Московский и всея Руси Кирилл, чьи слова привело РИА «Новости» .

По словам главы РПЦ, Господь испытывает человека богатством. Следует замечать нуждающихся в деньгах и помогать им не по обязанности, а по совести, подчеркнул Кирилл.

«Богатство не должно быть тем, что подрывает нравственную, духовную жизнь, обрекая на вечную погибель, оно должно послужить спасению», — добавил патриарх.

Он также заявил, что материальные блага не даются для того, чтобы кто-то «ездил на Ferrari» и «отдыхал на заграничных курортах». Состояние души зависит не от количества денег, а от подлинного внутреннего мира, заключил Кирилл.

Беременным в московской больнице святителя Алексия стали раздавать письма в поддержку рождения ребенка от лица патриарха Московского и всея Руси.