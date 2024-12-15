Спасатели установили связь с экипажем танкера «Волгонефть 239»

Экипаж легшего в дрейф в Керченском проливе танкера «Волгонефть 239» находится на борту, с ними вышли на связь. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Источник издания в экстренных службах подтвердил, что спасательная операция продолжается.

«Экипаж <…> пока находится на борту, с ним поддерживается связь», — рассказал собеседник агентства.

Всего на танкере находятся 14 человек экипажа и груз с нефтепродуктами.

Два грузовых судна «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» во время шторма потерпели бедствие в Черном море. С одного из кораблей эвакуировали весь экипаж — 13 человек. По данным МЧС, один из моряков умер. Экипаж второго судна остается на поврежденном корабле. Для спасательной операции к месту ЧП направили два буксира и два вертолета.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. После публикации данных о погибшем состав одного из дел переквалифицировали.