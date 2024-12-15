За активами семьи Асада устроили «охоту»

После того как режим экс-президента Сирии Башара Асада пал, началась «охота» за активами его семьи. Об этом газете The Wall Street Journal сообщил экс-чиновник Белого дома Эндрю Тейблер, который отследил активы членов семьи бывшего сирийского лидера в ходе работы над санкциями.

«До революции у них было много времени, чтобы отмыть свои деньги. У них всегда был план „Б“, и теперь они хорошо подготовлены к изгнанию», — сказал он.

Согласно информации, полученной от бывших американских государственных служащих, юристов и исследовательских центров, которые занимались изучением «бывшего правящего клана», удалось обнаружить зарубежные активы у семьи жены Асада Асмы Ахрас, матери бывшего президента Анисы Махлуф и брата отца Асада Хафеза — Рифата.

В собственности у последнего находилось имущество на сумму примерно 90 миллионов евро во Франции. Однако в 2019 году парижский суд принял решение о конфискации этих активов, поскольку они были получены в результате организованной схемы по отмыванию похищенных государственных средств.

По словам юриста, который подал иск по этому делу, Уильяма Бурдона, предполагалось, что семья Махлуф будет получать доход от имени Асада и обеспечивать его финансирование по мере необходимости.

Стоимость имущества семьи бывшего главы Сирии, который покинул свой пост, составляет около 12 миллиардов долларов.