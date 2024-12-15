Минобороны Турции не увидело признаков вывода российских военных из Сирии

Нет «определенных признаков» того, что Россия выводит войска из Сирии после свержения президента Башара Асада. Об этом заявил министр национальной обороны Турции Яшар Гюлер, его процитировала газета Star .

Он предположил, что российская сторона может забрать некоторые корабли, чтобы провести их обслуживание. По его словам, Россия будет делать все возможное, чтобы сохранить военное присутствие в регионе.

«Один российский чиновник даже заявил, что они продолжат оставаться в Сирии и что они ведут переговоры с новой администрацией по этому вопросу», — подчеркнул министр.

Гюлер добавил, что турецкие власти выразили готовность оказать России поддержку в случае дислокации войск в Сирии. Российские представители не стали обращаться к Турции с каким-либо запросом по этому поводу, рассказал он.

Ранее лидер сирийской вооруженной оппозиции Абу Мухаммед аль-Джулани сообщил, что Сирия дала России возможность пересмотреть двусторонние отношения для соблюдения взаимных интересов. Сейчас ведутся переговоры о сохранении российских баз в Тартусе и Хмеймиме.