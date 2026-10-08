Автоэксперт Хаширов отметил, что в октябре машине нужна тщательная мойка с удалением битума, смолы и реагентов

Специалист компании TopClean Максим Хаширов рассказал, как ухаживать за автомобилем в октябре. Эксперт разделил уход на три этапа: кузов, стекла со светотехникой, а также уплотнители и замки. Его рекомендации привел сайт Lenta.ru .

Осенью автомобилю требуется тщательная мойка с удалением битума, смолы и реагентов. Мыть машину лучше в теплую погоду и сразу сушить во избежание микротрещин на лакокрасочном покрытии, а затем нанести защитный слой воска, силанта или керамики, отметило ИА НСН.

Стекла и фары Хаширов посоветовал очистить изнутри и снаружи, после чего нанести гидрофобный состав для лучшей видимости во время дождей.

Резиновые уплотнители специалист рекомендует обработать силиконовой смазкой от примерзания, петли и замки — водоотталкивающим спреем, а также обязательно продуть дренажные отверстия для защиты от коррозии.