Жителям Подмосковья рассказали о последнем подарке октября в выходные

Предстоящие выходные в Москве и Московской области ожидаются теплыми. Октябрь преподнесет жителям столичного региона небольшой презент, рассказал в беседе с 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

«У нас очень хорошая погода для конца октября на эти выходные. <…> Солнечно, сухо, слабый юго-восточный ветер. Такой небольшой презент от октябрьской погоды», — сказал он.

В субботу и воскресенье, по словам Шувалова, ожидается +1…+6 градусов ночью и около +11…+13 днем.

Чем обусловлено тепло, какой рекорд почти побили температурные показатели и когда в Москве и Подмосковье похолодает — читайте в нашей статье.