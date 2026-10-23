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    Жителям Подмосковья рассказали о последнем подарке октября в выходные

    Синоптик Шувалов: в выходные октябрь преподнесет небольшой погодный презент

    осенние виды набережной Верхнего пруда возле Николо-Угрешского монастыря города Дзержинский округа Люберцы
    Фото: осенние виды набережной Верхнего пруда возле Николо-Угрешского монастыря города Дзержинский округа Люберцы/Медиасток.рф

    Предстоящие выходные в Москве и Московской области ожидаются теплыми. Октябрь преподнесет жителям столичного региона небольшой презент, рассказал в беседе с 360.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    «У нас очень хорошая погода для конца октября на эти выходные. <…> Солнечно, сухо, слабый юго-восточный ветер. Такой небольшой презент от октябрьской погоды», — сказал он.

    В субботу и воскресенье, по словам Шувалова, ожидается +1…+6 градусов ночью и около +11…+13 днем.

    Чем обусловлено тепло, какой рекорд почти побили температурные показатели и когда в Москве и Подмосковье похолодает — читайте в нашей статье.