360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Пережившая клиническую смерть американка рассказала, как выглядит рай

    Жительница США после 11-минутной остановки сердца описала рай и ад

    Фото: РИА «Новости»

    Жительница США пережила клиническую смерть. Во время 11-минутной остановки сердца она видела ад и рай, а затем вернулась в тело, чтобы предостеречь других людей от неправедной жизни. Женщина рассказала об этом Irish Mirror.

    Шарлотта Холмс из Канзаса в возрасте 68 лет пришла на плановый кардиологический осмотр. В клинике у нее резко подскочило давление до 234/134 и остановилось сердце.

    Во время клинической смерти, по рассказам женщины, ее душа поднялась над телом, следила за мужем и действиями реанимационной бригады. Холмс почувствовала аромат цветов, затем очутилась в раю с родственниками, нерожденным сыном и Богом. Затем она опустилась в преисподнюю.

    «Бог забрал меня в ад. Я посмотрела вниз, и этот запах, а потом гниющая плоть, вот как это пахло и кричало. После того, как я увидела красоту рая, контраст с адом почти невыносим», — рассказала она.

    Небесный отец объяснил, что показал это, чтобы предостеречь от неправедного образа жизни. Он поручил Холмс рассказать о своем опыте миру.

    Через 11 минут женщина очнулась. С тех пор она проповедует.

    Ранее в Великобритании женщина впала в кому из-за того, что много лет лечила цистит народными методами.

    Читайте также

    Оборотни и порталы в другие миры: тайны Пентагона со знаком вопроса

    сгенерировано с помощью ИИ

    Владелец магазина в Австралии нашел в морозилке 30-летнее мороженое Magnum Ego

    Смертельно больной японец получил подарок небес, а теперь может сесть в тюрьму

    Оборотни и порталы в другие миры: тайны Пентагона со знаком вопроса

    сгенерировано с помощью ИИ

    Владелец магазина в Австралии нашел в морозилке 30-летнее мороженое Magnum Ego

    Смертельно больной японец получил подарок небес, а теперь может сесть в тюрьму