Пережившая клиническую смерть американка рассказала, как выглядит рай

Жительница США пережила клиническую смерть. Во время 11-минутной остановки сердца она видела ад и рай, а затем вернулась в тело, чтобы предостеречь других людей от неправедной жизни. Женщина рассказала об этом Irish Mirror .

Шарлотта Холмс из Канзаса в возрасте 68 лет пришла на плановый кардиологический осмотр. В клинике у нее резко подскочило давление до 234/134 и остановилось сердце.

Во время клинической смерти, по рассказам женщины, ее душа поднялась над телом, следила за мужем и действиями реанимационной бригады. Холмс почувствовала аромат цветов, затем очутилась в раю с родственниками, нерожденным сыном и Богом. Затем она опустилась в преисподнюю.

«Бог забрал меня в ад. Я посмотрела вниз, и этот запах, а потом гниющая плоть, вот как это пахло и кричало. После того, как я увидела красоту рая, контраст с адом почти невыносим», — рассказала она.

Небесный отец объяснил, что показал это, чтобы предостеречь от неправедного образа жизни. Он поручил Холмс рассказать о своем опыте миру.

Через 11 минут женщина очнулась. С тех пор она проповедует.

Ранее в Великобритании женщина впала в кому из-за того, что много лет лечила цистит народными методами.