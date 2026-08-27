Лингвист Друговейко-Должанская увидела сходство мемов с народным творчеством

Русист и лингвист Светлана Друговейко-Должанская в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила, что мемы помогают людям определять «своих» и «чужих».

По словам лингвиста, мемы выполняют функцию своеобразного маркера «свой-чужой», аналогично использованию специфических научных терминов в профессиональной среде ученых. Этот механизм позволяет аудитории мгновенно понять, насколько человек принадлежит к определенному сообществу.

Эксперт подчеркнула, что деконструкция мемов и выяснение их точного происхождения часто представляют собой сложную задачу. Она охарактеризовала мемы как особый вид современного народного творчества, который требует глубокого анализа для понимания культурного контекста.