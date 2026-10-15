«Кринж», «вайб» и «сикс севен»: эксперты объяснили, как меняется речь подростков

Молодежный сленг в 2026 году обновляется быстрее, чем взрослые успевают к нему привыкнуть. Об этом сообщил «ФедералПресс» .

По данным издания, в соцсетях распространяется выражение «сикс севен», пользователи обсуждают «брейнот» и «нейрослоп», а харизму предлагают «фармить». За этими словами стоят мемы, компьютерные игры, короткие видео и стремление молодых людей обозначить границы своего поколения.

Клинический психолог Артем Ступак отмечает, что скорость обновления молодежной лексики стала характерной чертой эпохи.

«Сленг меняется быстрее, чем мы успеваем его понять, выучить и начать применять. То, что было в ходу у подростков год назад, сегодня уже „лейм“, то есть устарело и не катит», — объясняет специалист.

Доцент кафедры информационных технологий факультета информационных технологий и анализа больших данных Финансового университета при Правительстве РФ Юлия Бузыкова связывает изменения в молодежной речи с цифровой средой. По ее наблюдениям, на лекциях новые слова появляются регулярно, причем выражения, популярные весной, к осени могут восприниматься как устаревшие.

Кандидат филологических наук Лариса Алешина обращает внимание на выражение «фармить ауру». Оно объединяет игровую лексику и представления о личном образе.