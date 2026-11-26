Роль учителя в эпоху доминирования цифровых технологий становится более важной, заявил президент России Владимир Путин на конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Значение учителя в век роботов и автономных технологий будет, конечно, нарастать. И труд по воспитанию новаторов, созидателей нужно всемерно поддержать», — подчеркнул глава государства.

Он поручил профильным ведомствам разработать для отечественной школы «дидактику XXI столетия».

Также на конференции российский лидер предложил обновить Нацстратегию развития ИИ до 2036 года. По его словам, следует обеспечить гармоничную работу людей и автономных систем, перестроив под эту задачу управленческие и производственные процессы в экономике и социальной сфере.