Курс прошел на базе школы «Флагман». Специалисты познакомились с возможностями искусственного интеллекта, изучили актуальные цифровые инструменты и разобрали, как применять их прямо на уроках.

«Сегодня важно не просто идти в ногу со временем, но и самим формировать образовательную среду, отвечающую требованиям будущего. Мы создаем условия, чтобы педагоги Химок могли постоянно развиваться, осваивать передовые технологии и передавать новые знания ученикам», — отметила начальник управления по образованию администрации Химок Ирина Болгова.

Новые знания помогут педагогам находить свежие подходы к преподаванию и делать учебный процесс более интересным и эффективным. Химки продолжают поддерживать профессиональный рост учителей и внедрять инновации, чтобы школьники получали актуальные знания.