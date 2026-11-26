Сотрудники Службы защиты рыбных ресурсов и диких животных США выловили рыбу на озере Онтарио. Специалисты отлавливали местные виды, чтобы изучить экосистемы водоема. По словам одного из ученых, налим был настолько желтым, что даже осенние листья, по сравнению с ним, казались блеклыми.

Уникальный окрас рыба приобрела из-за генетического нарушения. Ихтиологи обнаружили, что рыба была больна раком кожи, в итоге она не выжила. Биологи отметили, что этот экземпляр поможет им в исследованиях причин возникновения рака у рыб.

Ранее стало известно, что ученые обнаружили 25 новых видов живых организмов в Черном и Азовском морях. «Новичков» разделили на две группы: виды, переселенные человеком, и организмы, проникшие в бассейн из других частей Мирового океана. Также в регионе нашли золотистого спара, обыкновенную иглу-рыбу, несколько видов бычков, рыб-присосок.