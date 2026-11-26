F&F: флавоноиды из цитрусовых фруктов могут уменьшить накопление жира в печени

Содержащиеся в апельсинах, грейпфрутах, мандаринах и лимонах флавоноиды могут способствовать уменьшению накопления жира в печени. Результаты соответствующего исследования опубликовал журнал Food & Function .

Гесперидин, нарингенин, нобилетин и тангеретин, которые есть в мякоти и кожуре цитрусовых, могут подавлять образование новых жиров и рубцовой ткани органа. Кроме того, они улучшают чувствительность клеток к инсулину, ускоряют расщепление жирных кислот и уменьшают воспаление, активируя механизмы антиоксидантной защиты.

Результаты получили в экспериментах на клеточных культурах и животных. Во время непродолжительных клинических испытаний уменьшения воспалительных или фиброзных изменений тканей печени подтвердить не удалось. Авторы предполагают, что нужны дополнительные исследования и определение дозировок.

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