На юге КНР нашли останки неизвестной группы древних людей и денисовцев. Об этом сообщила газета Global Times со ссылкой на Институт палеонтологии позвоночных и палеоантропологии.

Обе группы могли сосуществовать в среднем и позднем плейстоцене на юге Китая. Ранее останки денисовцев в этом регионе не обнаруживали, а найденные в пещере Чуаньшань зубы относятся к отдельной популяции. Речь идет о четырех зубах, которые ученые нашли в 2021 году в китайских пещерах.

Белки из зубов содержат варианты, которые характерны для поздних Homo erectus, живших примерно 400 тысяч лет назад. Однако по морфологии они сочетают более развитые признаки, чем у этого вида, и более примитивные, чем у современных людей.

Популяция жила не менее 101 тысячи лет назад. Но, по словам директора лаборатории древней ДНК Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Фу Цяомэй, называть находку новой группой людей пока рано.

Ранее стало известно, что ученые нашли древние бактерии в останках мамонта Юки. Часть из них потенциально опасна для человека.