Ученые из Пекинского университета авиации и космонавтики и Городского университета Гонконга разработали расческу против облысения. Об этом сообщило сайт RuNews .

Прибор генерирует импульсное электрическое поле при соприкосновении с кожей и доставляет к волосяным фолликулам два препарата: один стимулирует сосуды, второй подавляет андрогены. В ходе экспериментов на мышах за 28 дней волосяной покров восстановился почти на 100%.

Испытания гаджета на людях пока не проводились. Врач-дерматолог и косметолог Наталья Баранова отметила, что похожий принцип применялся в советском приборе дарсонваль. Эксперт добавила, что устройство может помочь пациентам с непереносимостью стандартных фармпрепаратов.