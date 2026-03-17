Российские ученые стали меньше использовать лабораторных животных

Российские научные учреждения все реже используют лабораторных животных — их постепенно заменяют более этичными и экономичными методами исследований. Об этом сообщило издание Baza .

По данным анализа госзакупок, расходы на приобретение лабораторных животных в целом снижаются. Если в 2016 году на эти цели направили более 81 миллиона рублей, то после кратковременного роста в 2018-м показатели начали падать. В 2025 году закупки составили около 71 миллиона рублей, однако с учетом инфляции реальные расходы снизились примерно на 4–5%.

Как пояснил руководитель лаборатории лазерной биофотоники физфака МГУ Евгений Ширшин, ученые все чаще переходят на альтернативные модели — в частности, на технологии «орган-на-чипе». Они позволяют имитировать работу человеческих органов и изучать реакцию на различные воздействия в режиме реального времени.

В то же время полностью отказаться от экспериментов на животных в ближайшие годы не получится, считает руководитель научной группы Института искусственного интеллекта МГУ Василий Попков. По его словам, снижение закупок связано не только с развитием технологий, но и с изменением подходов к исследованиям и финансированию — часть проектов теперь реализуют за счет грантов.

Эксперименты на животных остаются более затратными и сложными, поэтому при выборе научных задач исследователи все чаще отдают предпочтение работе за компьютером.

