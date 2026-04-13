В России разработают группировку спутников для изучения вспышек на Солнце

Российские специалисты приступили к разработке группировки спутников, которые помогут уточнить местоположение вспышек на Солнце. Об этом ТАСС рассказал директор Научно-исследовательского института ядерной физики имени Д. В. Скобельцына МГУ имени М. В. Ломоносова Эдуард Боос.

По его словам, спутники будут одновременно наблюдать за звездой из разных мест. Аппараты создадут в рамках федерального проекта «Кадры для космоса». Ученые изучат гамма-всплески, транзитные гамма-явления и солнечные вспышки.

Специалисты панируют запустить три новые разработки в космос в 2027 году. Два из спутников создаст МГУ, третий — БФУ имени И. Канта.

Ранее генеральный директор НПО им. Лавочкина Василий Марфин подтвердил, что Россия собирается в ближайшее десятилетие осуществить шесть миссий, в том числе создание лунной электростанции. Также ученые хотят в будущем установить на Луне телескоп, на который не будет влиять земная атмосфера.