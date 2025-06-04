Ученые МГУ разработали инновационный гибкий материал для рентгеновских детекторов

Ученые Московского государственного университета имени Ломоносова разработали инновационный материал на основе координационного полимера, способного эффективно конвертировать рентгеновское излучение в видимую глазом энергию света. Об этом сообщили « Известия ».

Новинка имеет значительный потенциал для создания гибких, устойчивых и высококачественных сцинтилляторов, используемых в медицинских исследованиях и промышленном производстве.

Созданный материал характеризуется уникальными характеристиками: эффективностью преобразования света до 98,5%, способностью выдерживать экстремальные температуры до +300 градусов и сопротивляемостью воздействию влаги и радиационного фона.

Сергей Фатеев, участник исследовательской группы, подчеркнул, что разработанный материал объединяет важнейшие качества: отличную светимость, механическую эластичность и способность противостоять внешним агрессивным условиям, что делает его перспективным инструментом для нужд рентгенографии.