Ученые МГУ отобрали пробы для анализа структуры ледяного образования Ямала

Сотрудники географического факультета МГУ приступили к исследованию структуры ледяной жилы на Ямале, возраст которой может достигать 10 тысяч лет. Об этом рассказал аспирант кафедры криолитологии и гляциологии МГУ, помощник руководителя практики Лев Кузякин в пресс-центре ИА «Север-Пресс» .

«На подлете к Салехарду вы могли видеть своеобразную сетку. Крупные ледяные тела. В восьми километрах к северу от станции Обская мы изучаем торфяник, с 2016-го. А в прошлом и в этом году обнаружили, что лед вскрывается. Эти ледяные жилы нашли», — цитирует специалиста сайт RT.

Эксперты и студенты МГУ отобрали пробы материала для анализа. Изучение состава жилы позволит ученым воссоздать исторический ландшафт и предсказать его возможные изменения.