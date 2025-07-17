Ученые МГУ отобрали пробы для анализа структуры ледяного образования Ямала

Сотрудники географического факультета МГУ приступили к исследованию структуры ледяной жилы на Ямале, возраст которой может достигать 10 тысяч лет. Об этом рассказал аспирант кафедры криолитологии и гляциологии МГУ, помощник руководителя практики Лев Кузякин в пресс-центре ИА «Север-Пресс».
«На подлете к Салехарду вы могли видеть своеобразную сетку. Крупные ледяные тела. В восьми километрах к северу от станции Обская мы изучаем торфяник, с 2016-го. А в прошлом и в этом году обнаружили, что лед вскрывается. Эти ледяные жилы нашли», — цитирует специалиста сайт RT.
Эксперты и студенты МГУ отобрали пробы материала для анализа. Изучение состава жилы позволит ученым воссоздать исторический ландшафт и предсказать его возможные изменения.
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