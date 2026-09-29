Космический корабль Маска Starship взорвался во время приводнения

Космический корабль Starship компании SpaceX американского бизнесмена Илона Маска взорвался при попытке сесть на воду. Приводнение транслировалось компанией в соцсети Х в прямом эфире.

Корабль принял вертикальное положение и начал опускаться в океан, однако взорвался, когда в воду погрузились двигатели. Корабль разлетелся на куски после первого орбитального полета.

Незадолго до приводнения один из шести двигателей Starship вышел из строя. По этой причине вместо запланированных 10 часов и шести витков вокруг Земли корабль провел на орбите примерно три часа. В SpaceX уточнили, что Starship не предназначался для посадки в холодную воду, поэтому взрыв нельзя считать неудачным завершением миссии.

Ранее Маск заявил, что благодаря развитию искусственного интеллекта и робототехники может наступить эпоха всеобщего высокого дохода. Он не исключил, что в будущем человечество перестанет сталкиваться с дефицитом товаров и услуг.