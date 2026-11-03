Фестиваль инженерных проектов прошел в Химках

2 ноября в Химках завершился фестиваль IT и инженерных проектов «Город будущего». Лучшие работы рекомендованы к участию в региональном этапе конкурса «Большие вызовы».

Мероприятие прошло на площадках Аэрокосмического лицея и было организовано в рамках национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства». Участниками стали школьники с 1-го по 11-й класс. Ребята выступали индивидуально и в командах, разделившись на три возрастные категории — младшую, среднюю и старшую.

Проекты оценивались по шести направлениям: «Умный город», «Транспорт будущего», «Экология и чистая среда», «Цифровое творчество и VR/AR», «Биоинженерия и нейротехнологии», «Промышленный дизайн и прототипирование». Работы были нацелены на решение практических задач и предлагали прикладные решения для городской инфраструктуры.

Главные цели фестиваля — развитие научно-технического творчества, ранняя профориентация школьников и популяризация инженерных и IT-специальностей среди молодежи. Организаторы также стремились выявить и поддержать одаренных детей, сформировать навыки проектной и командной работы и укрепить связи между образовательными организациями, индустриальными партнерами и технопарками.

Победители в каждой номинации и возрастной категории получили дипломы Управления по образованию администрации Химок. Все финалисты были награждены электронными сертификатами участников.