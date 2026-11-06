Химки вошли в маршрут ультрамарафона Василины Блэк между Москвой и Петербургом

Спортсменка Василина Блэк отправилась пешком из Москвы в Санкт-Петербург, чтобы преодолеть около 800 километров и установить новый рекорд России и мира. Одной из первых точек ее маршрута стали Химки, где девушка остановилась неподалеку от аэропорта Шереметьево, сообщает 360.ru.

Необычный ультрамарафон включает не только многодневный переход, но и два восхождения на высотные здания. Свое путешествие Василина начала с подъема на башню «Федерация» в Москве, где развернула флаг с девизом «Россия — спортивная страна». Завершить испытание она планирует на крыше петербургского «Лахта Центра».

К рекордной попытке спортсменка готовилась целый год. Она тренировала выносливость, проходила большие расстояния, занималась скалолазанием и укрепляла мышцы. Ранее Василина уже пыталась преодолеть маршрут между двумя столицами, однако оформить рекорд тогда не удалось.

Первые километры нового путешествия оказались непростыми. После спуска с московского небоскреба спортсменке пришлось продолжать путь под сильным дождем, преодолевая лесные и заболоченные участки.

«Мой отец занимается спортом с детства, и я с детства видела спорт, дисциплину, у нас было здоровое питание, у меня семья зожников, скажем так. И потихонечку, постепенно начала втягиваться. Это началось с растяжки, с фитнеса, затем у меня немножко было тхэквондо, потом походы», — рассказала Василина.

На прохождение всей дистанции спортсменка отвела 20 дней. Ее маршрут проходит через Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области. В Санкт-Петербурге девушка намерена совершить заключительное восхождение и вновь поднять российский флаг.