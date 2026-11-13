12 ноября в муниципалитете состоялись два профилактических мероприятия: «Засветись» и «Пешеходный переход». Их организовали активисты движения «Волонтеры Подмосковья» совместно с сотрудниками Госавтоинспекции.

Участникам дорожного движения напомнили о правилах безопасности и раздали световозвращающие элементы.

Координатор движения «Волонтеры Подмосковья» в Ленинском городском округе Полина Романовская отметила, что профилактическая работа помогает еще раз обратить внимание на важность соблюдения правил дорожного движения.

В рамках акции «Засветись» волонтеры объясняли пешеходам, зачем использовать световозвращающие элементы на одежде и аксессуарах, и вручали им фликеры — такие элементы делают пешеходов заметнее для водителей в темное время суток и при плохой видимости.

Во время акции «Пешеходный переход» активисты напоминали жителям о необходимости переходить дорогу в установленных местах и соблюдать правила дорожного движения.

Активисты движения «Волонтеры Подмосковья» на постоянной основе проводят в округе профилактические мероприятия, направленные на предупреждение дорожно-транспортных происшествий.

На прошлой неделе волонтеры организовали рейд на железнодорожной станции Расторгуево: общались с пассажирами, пешеходами и школьниками, а также раздавали памятки с правилами поведения вблизи железнодорожных путей.