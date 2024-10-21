Жителей Подмосковья пригласили на соревнования по информационной безопасности

Отборочный этап соревнований по информационной безопасности «Кубок CTF России» начнется 16 октября. На него пригласили школьников с седьмого по 11-й класс, а также студентов и молодых специалистов из Подмосковья.

Как рассказали в Мингосуправления Подмосковья, соревнования проходят в формате командной игры. Победителей выявят в трех номинациях: лучшая школьная команда, лучшая студенческая команда и лучшая команда молодых специалистов моложе 27 лет.

Участники пройдут онлайн-этап, затем офлайн-турнир и финал.

Победителей объявят не позднее 20 декабря.

Зарегистрироваться как участник можно по ссылке.