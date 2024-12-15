Военнослужащие группировки войск «Центр» при взятии под контроль населенного пункта Петровка в Донецкой Народной Республике освободили мирных жителей. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

В ведомстве отметили, что штурмовые группы при поддержке бронемашин стремительно вошли в близлежащие к Петровке лесополосы и ликвидировали подразделения националистов в укреплениях. После этого они зашли с двух сторон в населенный пункт малыми группами.

«В подвалах захваченных ВСУ домов, где размещались боевики, военные обнаружили запертых мирных жителей, их освободили», — подчеркнули в пресс-службе.

Минобороны объявило об освобождении Петровки от боевиков ВСУ 1 декабря.

Днем ранее стало известно о ликвидации самолета националистов в Херсонской области. Летчики боевого воздушного судна ВСУ использовали иностранное вооружение.