В промзоне на севере Москвы загорелись ангары

На территории промышленного объекта на севере Москвы загорелись несколько ангаров. Об этом сообщил источник 360.ru.

«Двухъярусные бытовки <…>. Шесть бытовок горят», — рассказал он.

По его данным, ЧП произошло на Ленинградском шоссе, неподалеку от дома 236. Рядом с бытовками находится пристройка. Очевидец подтвердил 360.ru, что горящие строения расположены рядом с автомобильной парковкой.

«Горит какой-то склад, рядом с парковкой, где паркуются за деньги жители ЖК», — уточнил он.

На полученных 360.ru кадрах видно, что на территории промзоны пылает огонь, от которого поднимается густой черный дым.